В Петербурге выделили дополнительные средства для Боткинской больницы
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Около 160 млн рублей должно быть выделено из резервного фонда.
Ещё более 9 млн рублей направят в Городскую клиническую больницу №14 — также на покупку медоборудования.
При корректировке городского бюджета предоставлены средства и на перепрофилирование больниц. В частности, это медучреждения Курортного, Московского и Петродворцового районов.
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