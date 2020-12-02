В Петербурге выделили дополнительные средства для Боткинской больницы

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В Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.
В Петербурге выделили дополнительные средства для Боткинской больницы
  • © РИА Новости/Алексей Даничев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Около 160 млн рублей должно быть выделено из резервного фонда.

Ещё более 9 млн рублей направят в Городскую клиническую больницу №14 — также на покупку медоборудования.

При корректировке городского бюджета предоставлены средства и на перепрофилирование больниц. В частности, это медучреждения Курортного, Московского и Петродворцового районов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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