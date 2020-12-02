В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Челябинской области зафиксировали 298 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявлены 27 239 заболевших. Выздоровели за последние 24 часа 70 пациентов, всего — 17 375.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 576 случаев коронавируса, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 397, 218 и 247 человек соответственно.

Ранее сообщалось, что Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией.

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