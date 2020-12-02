В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии выявлены 27 239 заболевших. Выздоровели за последние 24 часа 70 пациентов, всего — 17 375.
Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 576 случаев коронавируса, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 397, 218 и 247 человек соответственно.
Ранее сообщалось, что Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией.