Пермский политех отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу политеха.
«Исключить госэкзамен из состава государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года», — говорится в приказе.
В настоящее время обучение продолжается в смешанном формате. Теорию изучают дистанционно, практику проходят в корпусах с соблюдением мер безопасности.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.