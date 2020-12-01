Пермский политех отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией. Соответствующий приказ ректора вуза Анатолия Ташкинова опубликован на сайте вуза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу политеха.

«Исключить госэкзамен из состава государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года», — говорится в приказе.

В настоящее время обучение продолжается в смешанном формате. Теорию изучают дистанционно, практику проходят в корпусах с соблюдением мер безопасности.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.