Прокуратура обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии
- РИА Новости
Сообщается, что приговор также обжаловали адвокаты четырёх осуждённых и защитник потерпевшего заключённого Евгения Макарова.
19 ноября суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова.
11 фигурантов получили реальные сроки от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Шестеро из них были освобождены в зале суда, им зачтён срок нахождения в СИЗО.