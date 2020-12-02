Прокуратура обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии

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Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Заволжского суда по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля, передаёт ТАСС.
Прокуратура обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии
  • РИА Новости

Сообщается, что приговор также обжаловали адвокаты четырёх осуждённых и защитник потерпевшего заключённого Евгения Макарова.

19 ноября суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова.

11 фигурантов получили реальные сроки от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы. Шестеро из них были освобождены в зале суда, им зачтён срок нахождения в СИЗО.

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