В Роскачестве провели исследование сливочного масла
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Об этом сообщает Life.ru.
Продукцию изучили на содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, токсичных элементов, пестицидов и консервантов.
К товарам под брендами «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зелёное» нареканий не было.
В масле «Избёнка» найдены дрожжи и плесень.
«Масло, как правило, не герметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике (заморозка / разморозка) образуется влага — плазма сливочного масла», — заявила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.
По её словам, плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесени.
Сеть магазинов «ВкусВилл» после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесени в сливочном масле «Избёнка» отправила продукцию из партии на внеплановую проверку, её результаты нарушений не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе «ВкусВилла».
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