В Роскачестве провели исследование сливочного масла

Специалисты Роскачества провели исследование сливочного масла семи торговых марок.

Об этом сообщает Life.ru.

Продукцию изучили на содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, токсичных элементов, пестицидов и консервантов.

К товарам под брендами «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зелёное» нареканий не было.

В масле «Избёнка» найдены дрожжи и плесень.

«Масло, как правило, не герметично упаковано в пергамент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нарушается. При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике (заморозка / разморозка) образуется влага — плазма сливочного масла», — заявила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

По её словам, плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесени.

Сеть магазинов «ВкусВилл» после получения от Роскачества данных о превышении содержания дрожжей и плесени в сливочном масле «Избёнка» отправила продукцию из партии на внеплановую проверку, её результаты нарушений не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе «ВкусВилла».

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