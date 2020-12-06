В России продажи в «чёрную пятницу» снизились по сравнению с 2019 годом

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Александра Самсоненко, Кирилл Горшенин
Аналитики зафиксировали снижение продаж в ходе «чёрной пятницы» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Специалисты ОФД «Такском» сравнили продажи и средние чеки в магазинах России в период 27—29 ноября 2020 года и 29 ноября — 1 декабря 2019 года. Результаты анализа имеются в распоряжении RT.
В России продажи в «чёрную пятницу» снизились по сравнению с 2019 годом
  • © РИА Новости / Максим Блинов

В компании сообщили, что спад продаж был зафиксирован во всех исследуемых категориях товаров, при этом практически везде средний чек вырос.

«По всем категориям исследованных торговых точек в «чёрную пятницу» 2020 года наблюдался спад продаж по сравнению с распродажей 2019 года… При этом средний чек вырос везде, кроме сегмента HoReCa (-38%) (гостиничного и ресторанного бизнеса. — RT) и АЗС (-3%)», — заявили в ОФД «Такском».

Уточняется, что наибольший спад был зафиксирован в магазинах одежды и обуви, где продажи сократились более чем на треть: падение составило 38%. В первую тройку также попали предприятия гостинично-ресторанного сегмента, где продажи упали на 37%, и зоомагазины, которые в 2020 году продали на 33% меньше товара.

В других категориях товаров повседневного спроса специалисты зафиксировали меньшее сокращение объёмов продаж: в продуктовом ретейле они упали на 20%, в сегменте алкогольной продукции — на 18%, товары категории «Косметика и парфюмерия» также потеряли 18% продаж.

Наименьший спад был зарегистрирован в аптеках (-7%), на АЗС (-11%) и в магазинах строительных материалов и хозтоваров (-8%).

Всего в рамках исследования было проанализировано 23 млрд кассовых чеков, полученных только оператором фискальных данных «Такском».

Ранее аналитики «Битрикс24» выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян в «чёрную пятницу» 2020 года.

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