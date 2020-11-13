Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress

Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи «11.11» на маркетплейсе «AliExpress Россия».

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

За первый час распродажи покупатели приобрели товары почти на 4 млрд рублей.

Оборот российских продавцов составил свыше 3,3 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом. Ассортимент продукции также расширился и достиг 4 млн единиц (в пять раз больше, чем в прошлом году).

«Продажи в этом году выросли. Особенно приятно, что большая часть из них является заслугой представителей малого и среднего бизнеса. Их оборот вырос в 12 раз. Этот тяжёлый год стал проверкой на прочность для любого бизнеса. Мы рады, что наши партнёры и селлеры с ней справились», — заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Наибольшую инициативность показали покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.