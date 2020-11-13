Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress

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Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи «11.11» на маркетплейсе «AliExpress Россия».
Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

За первый час распродажи покупатели приобрели товары почти на 4 млрд рублей.

Оборот российских продавцов составил свыше 3,3 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом. Ассортимент продукции также расширился и достиг 4 млн единиц (в пять раз больше, чем в прошлом году).

«Продажи в этом году выросли. Особенно приятно, что большая часть из них является заслугой представителей малого и среднего бизнеса. Их оборот вырос в 12 раз. Этот тяжёлый год стал проверкой на прочность для любого бизнеса. Мы рады, что наши партнёры и селлеры с ней справились», — заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

Наибольшую инициативность показали покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.

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