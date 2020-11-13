Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
За первый час распродажи покупатели приобрели товары почти на 4 млрд рублей.
Оборот российских продавцов составил свыше 3,3 млрд рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом. Ассортимент продукции также расширился и достиг 4 млн единиц (в пять раз больше, чем в прошлом году).
«Продажи в этом году выросли. Особенно приятно, что большая часть из них является заслугой представителей малого и среднего бизнеса. Их оборот вырос в 12 раз. Этот тяжёлый год стал проверкой на прочность для любого бизнеса. Мы рады, что наши партнёры и селлеры с ней справились», — заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Наибольшую инициативность показали покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.
Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по чёрной пятнице распродаж.