Число онлайн-покупок во время «чёрной пятницы» в России выросло на 145% в 2020 году

Количество онлайн-покупок во время «чёрной пятницы» в России выросло на 145% в 2020 году по сравнению с аналогичной распродажей в 2019-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Специалисты изучили 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс.

Лидируют продукты питания — число приобретений увеличилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, средний чек — до 1 тыс. рублей.

Количество покупок одежды и обуви выросло на 330%, средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тыс. рублей (+19%).

Далее следуют товары для дома, ремонта и хозяйства. Их число возросло на 216%. Средний чек снизился на 13% и составил 8,5 тыс. рублей.

Также отмечен рост покупок электроники и бытовой техники (+86%), товаров для спорта и ЗОЖ (+30%), парфюмерии и косметики (+22%).

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с НСН предупредил о рисках во время «чёрной пятницы».