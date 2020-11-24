Эксперт предупредил о рисках во время «чёрной пятницы»

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев предупредил о рисках во время «чёрной пятницы».

«Это маркетинговая уловка, безусловно. Есть законы сохранения, поэтому невозможно продавать дешевле, чем оно стоит. Часто перед «чёрной пятницей» бывает «белый четверг», когда цены повышают, а потом делают вид, что их снижают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это способ поднять ажиотаж.

Эксперт призвал покупателей проявлять внимательность и помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Ранее газета «Известия» сообщала, что средний чек покупок россиян в интернете в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше по сравнению с апрелем. Речь идёт о продуктах питания, готовой еде, одежде, электронике.