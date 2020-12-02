Единый кол-центр по COVID-19 запустили в Ульяновской области

Единый кол-центр по вопросам, связанным с COVID-19, запустили в Ульяновской области.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Поставил задачу как можно скорее перейти с пилотного режима работы, с 08:00 до 20:00, на штатный — круглосуточный. Сейчас для нас также важно, чтобы данная служба работала на всю область и охватывала самый широкий спектр вопросов, с которыми будут обращаться люди», — заявил губернатор Сергей Морозов.

Со своей стороны, зампред регионального правительства Светлана Колесова отметила, что при необходимости специалисты новой службы могут перевести звонок в областной Минздрав и другие ведомства.

«Служба также будет подключена и к платформе обратной связи. Это позволит нам обеспечить оперативную доставку жалоб и обращений жителей до министерств и ведомств, контролировать решение по каждому поступившему сообщению», — добавила она.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.