Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии»

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Совет Федерации одобрил закон о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет — до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии»
  • © Viktor Chernov/Russian Look
  • globallookpress.com

Проект был внесён в Госдуму в июле. Авторы инициативы — депутат Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко.

18 ноября нижняя палата парламента приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Как отмечал Крашенинников, за 14 лет программа позволила россиянам оформить права на 13 млн объектов недвижимости.

По его словам, нужно понимать, что в стране меняются правила, связанные с оборотом недвижимости, и тот, кто правомерно приобрёл земельные участки, постройки или дачи, вправе и в дальнейшем ими пользоваться.

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