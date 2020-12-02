Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии»
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Проект был внесён в Госдуму в июле. Авторы инициативы — депутат Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко.
18 ноября нижняя палата парламента приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.
Как отмечал Крашенинников, за 14 лет программа позволила россиянам оформить права на 13 млн объектов недвижимости.
По его словам, нужно понимать, что в стране меняются правила, связанные с оборотом недвижимости, и тот, кто правомерно приобрёл земельные участки, постройки или дачи, вправе и в дальнейшем ими пользоваться.