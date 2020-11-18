Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии»
- РИА Новости
Согласно документу, в упрощённом порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.
Проект был внесён в ГД в июле. Авторы инициативы — депутат Павел Крашенинников, а также сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко.
Как отмечал Крашенинников, за 14 лет программа позволила гражданам оформить права на 13 млн объектов недвижимости.
По его словам, нужно понимать, что в стране меняются правила, связанные с оборотом недвижимости, и тот, кто правомерно приобрёл земельные участки, постройки или дачи, вправе и в дальнейшем ими пользоваться.