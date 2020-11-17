В Госдуме прокомментировали ситуацию с «дачной амнистией»

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников прокомментировал ситуацию с «дачной амнистией».

«У нас в прошлом году была такая ситуация, что продлили «дачную амнистию» всего на год и практически никто этим не воспользовался, потому что и срок короткий, и санитарно-эпидемиологическая обстановка была все знают какая. Поэтому мы считаем, что нужно амнистию эту продлевать, но не на год, а на пять лет», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, нужно понимать и то, что в стране меняются правила, связанные с оборотом недвижимости. Тот, кто правомерно приобрёл земельные участки, какие-то постройки или дачи по тем правилам, которые в тот момент существовали, вправе и в дальнейшем владеть и пользоваться этой собственностью, отметил депутат.

«Люди же не виноваты, что правила всё время меняются. Поэтому мы вот такое право закрепляем, оставляем его в силе, и в упрощённом порядке можно будет это всё оформить», — сказал Крашенинников.

В октябре сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии».