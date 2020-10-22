Госдума приняла в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на пять лет — до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, в упрощённом порядке можно будет регистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

Проект был внесён в ГД в июле. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

Как отмечал Крашенинников, за 14 лет данная программа позволила гражданам оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Осенью 2019 года в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.