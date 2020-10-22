Госдума приняла в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии»

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на пять лет — до 1 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии»
  • РИА Новости

Согласно документу, в упрощённом порядке можно будет регистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. 

Проект был внесён в ГД в июле. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

Как отмечал Крашенинников, за 14 лет данная программа позволила гражданам оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Осенью 2019 года в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить