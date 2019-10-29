Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что изменения были разработаны в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества.
Согласно документу, налог не надо будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.
При этом изменения будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.
Ранее в России упростили процесс взыскания долгов с дачников.