Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что изменения были разработаны в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Согласно документу, налог не надо будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

При этом изменения будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.

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