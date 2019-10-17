В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

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В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».

Согласно новым поправкам, для взыскания долгов председателю или правлению садоводческого товарищества теперь достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа и не направлять иск в суд.

После получения приказа мирового суда заявитель может направить его в банк, и задолженность будет списана со счёта или карты должника.

«Приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами. Необходимо было посещать суды и доказывать свою правоту», —уточняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдора Мезенцев.

Ранее газета «Реальное время» писала, что в Татарстане с января по сентябрь 2019 года судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей долгов по налоговым платежам. 

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