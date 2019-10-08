Судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей долгов по налогам в Татарстане с начала года
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- РИА Новости
В рамках исполнительных производств данной категории арестовано имущество должников на сумму более 211 млн рублей.
Вместе с этим в ведомстве отметили, что за девять месяцев свыше 613 тыс. человек проверили данные в разделе «Узнай о своих долгах», что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.