Судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей долгов по налогам в Татарстане с начала года

В январе — сентябре 2019 года судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей долгов по налоговым платежам в Татарстане. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.

В рамках исполнительных производств данной категории арестовано имущество должников на сумму более 211 млн рублей.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что за девять месяцев свыше 613 тыс. человек проверили данные в разделе «Узнай о своих долгах», что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.