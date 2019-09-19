Эксперт прокомментировал сообщения об изменениях в системе взыскания долгов с граждан

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.

«Я думаю, что особо ничего не изменится, так как банки, основные крупные кредиторы, и сейчас не торопятся подавать в суд, начиная с первого дня просрочки», — заявил эксперт.

Он не исключил, что вырастет число региональных коллекторских агентств, чтобы помочь эту несудебную работу провести другим кредиторам — не крупным, не банкам и не телекоммуникационным компаниям.

Ранее сообщалось, что инициативу внесут в правительство до конца года.

Сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ.