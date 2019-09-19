Эксперт прокомментировал сообщения об изменениях в системе взыскания долгов с граждан
- РИА Новости
«Я думаю, что особо ничего не изменится, так как банки, основные крупные кредиторы, и сейчас не торопятся подавать в суд, начиная с первого дня просрочки», — заявил эксперт.
Он не исключил, что вырастет число региональных коллекторских агентств, чтобы помочь эту несудебную работу провести другим кредиторам — не крупным, не банкам и не телекоммуникационным компаниям.
Ранее сообщалось, что инициативу внесут в правительство до конца года.
Сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ.