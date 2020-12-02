Автоэксперт прокомментировал идею допуска к экзамену на права с 16 лет

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.
Автоэксперт прокомментировал идею допуска к экзамену на права с 16 лет
  • РИА Новости

По мнению автоэксперта, такое предложение будет пользоваться спросом, поскольку, как подчеркнул Кадаков, интерес к автомобилю как таковому и к получению водительских прав пока не угасает.

«На самом деле, сейчас требования, точнее, возможности — близкие, потому что сейчас обучаться на получение водительского удостоверения в автошколе можно с 16 лет. Более того, получить права на мотоциклы небольшой мощности (это категории «А1» и «М») можно с 16 лет, на мощный мотоцикл — уже с 18 лет. Если мы говорим про легковой автомобиль, то обучаться можно с 16 лет, сдавать экзамен на получение прав можно с 17 лет, а получить водительское удостоверение и, соответственно, садиться за руль можно с 18 лет», — отметил специалист.

Согласно опубликованному ранее проекту нового административного регламента МВД, в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить