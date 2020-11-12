В Госдуме прокомментировали идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет
- РИА Новости
«По моим ощущениям, это правильная идея», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Вместе с тем, считает депутат, сначала необходимо проанализировать, как будут вести себя на дороге несовершеннолетние водители.
Как отметил Сураев, навык вождения должен поддерживаться.
«Если ты сдал на права и потом год не подходишь к автомобилю, считай, что через год тебе опять надо всё пересдавать. Распределение внимания, реакция, управление автомобилем — где, куда, чего — это всё за год потеряется», — пояснил он.
Депутат добавил, что это нужно делать только в сопровождении наставника.
Ранее председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инициативу.