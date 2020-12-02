В России могут допустить к экзамену на водительские права с 16 лет

В России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет, следует из проекта нового административного регламента МВД России.

«Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством России», — приводит текст документа ТАСС.

При этом уточняется, что письменное согласие законного представителя необходимо, в случае если заявителю от 16 до 18 лет.

В сентябре RT писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил данное предложение.