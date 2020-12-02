В Госдуме оценили предложение создать программу «Земский строитель»
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«У нас людей строительных специальностей не хватает вообще сейчас, из-за того что мигранты уехали из-за COVID-19. Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка», — пояснил Нилов.
Депутат добавил, что данная проблема существует для всей страны.
«Даже если создать такую программу, то специалист поедет работать на село, только если будут очень привлекательные условия», — подчеркнул парламентарий.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил создать в России программу «Земский строитель».
Подробнее — в материале RT.