В Госдуме оценили предложение создать программу «Земский строитель»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение создать в России программу «Земский строитель».

«У нас людей строительных специальностей не хватает вообще сейчас, из-за того что мигранты уехали из-за COVID-19. Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка», — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что данная проблема существует для всей страны.

«Даже если создать такую программу, то специалист поедет работать на село, только если будут очень привлекательные условия», — подчеркнул парламентарий.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил создать в России программу «Земский строитель».

Подробнее — в материале RT.