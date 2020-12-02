В России предложили создать программу «Земский строитель»

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил создать в России программу «Земский строитель». Копия письма на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.

В настоящее время, как отметил Петунин, в России действуют две государственные программы — «Земский доктор» и «Земский учитель», стимулирующие привлечение в малые населённые пункты специалистов в сфере образования и медицины.

Но не менее дефицитными кадрами в небольших городах, по его мнению, являются и квалифицированные работники строительных специальностей, без которых невозможно нормальное функционирование жилого фонда и коммунальной инфраструктуры.

«Многие граждане, родившиеся в малых населённых пунктах и получившие строительную специальность, сегодня переезжают в областные центры и мегаполисы в поисках более выгодных трудовых отношений», — отметил в письме Петунин.

Общественный деятель считает, что изменить ситуацию и сделать работу в небольших городах более привлекательной для соискателей строительных специальностей могла бы программа «Земский строитель», реализуемая на условиях уже существующих «земских» программ для медицинских работников и преподавателей.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной программы для работников строительных специальностей, которые смогут претендовать на выплаты подъёмных средств при условии переезда в малый населённый пункт (с населением не выше 50 тыс. человек) и заключения долгосрочного трудового соглашения с местными муниципальными строительными или жилищно-коммунальными предприятиями», — говорится в тексте обращения.

Программы «Земский доктор» и «Земский учитель» предполагают единовременную выплату в размере 1 млн рублей гражданам, которые решат переехать в малые населённые пункты для продолжения трудовой деятельности.

При этом с 1 января 2020 года выплаты для граждан, переехавших на новое рабочее место в малые населённые пункты Дальневосточного федерального округа, районов Крайнего Севера и Арктической зоны, были увеличены до 2 млн рублей.