В Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры»

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В России могут разработать программу «Земский работник культуры», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена думского комитета по культуре Наталию Пилюс.
В Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры»
  • РИА Новости

«В стране есть программы «Земский доктор», «Земский учитель», а наш комитет по культуре выступает за появление программы «Земский работник культуры», — заявила она.

По её словам, очень важно, чтобы в сельских домах творчества работали профессионалы, поскольку это позволит закрепить людей в отдалённых населённых пунктах.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области рассказали о ходе выполнения планов по нацпроекту «Культура».

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