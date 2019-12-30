В Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры»

В России могут разработать программу «Земский работник культуры», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена думского комитета по культуре Наталию Пилюс.

«В стране есть программы «Земский доктор», «Земский учитель», а наш комитет по культуре выступает за появление программы «Земский работник культуры», — заявила она.

По её словам, очень важно, чтобы в сельских домах творчества работали профессионалы, поскольку это позволит закрепить людей в отдалённых населённых пунктах.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области рассказали о ходе выполнения планов по нацпроекту «Культура».