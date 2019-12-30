В Госдуме предложили разработать программу «Земский работник культуры»
- РИА Новости
«В стране есть программы «Земский доктор», «Земский учитель», а наш комитет по культуре выступает за появление программы «Земский работник культуры», — заявила она.
По её словам, очень важно, чтобы в сельских домах творчества работали профессионалы, поскольку это позволит закрепить людей в отдалённых населённых пунктах.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области рассказали о ходе выполнения планов по нацпроекту «Культура».