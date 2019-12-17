В Омской области рассказали о ходе выполнения планов по нацпроекту «Культура»
- РИА Новости
На аппаратном совещании регионального кабинета министров глава областного Минкультуры Юрий Трофимов заявил, что по всем направлениям проект в 2019 году полностью реализован.
Например, несколько дней назад был открыт ещё один модернизированный кинозал. Обновлено 27 ДК. Школы искусств получили 50 новых музыкальных инструментов.
В целом регион второй год подряд входит в число лидеров среди субъектов по таким показателям, как посещаемость учреждений культуры, количество и качество событий в этой сфере, участие в федеральных программах по ремонту и строительству домов культуры.
Ведомство первым отчиталось о 100%-ном выполнении поставленных задач на 2019 год.
Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.