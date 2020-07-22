В Подмосковье расширили программу «Земский доктор»

В Московской области расширили программу «Земский доктор». Теперь в ней могут участвовать медики старше 50 лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, отмена возрастного ограничения позволит принять участие в программе большему числу желающих, а также привлечь дополнительные кадры для работы в первичном звене.

В Подмосковье есть и другие социальные бонусы для медработников, в том числе программа «Социальная ипотека».

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области расширят программу «Земский доктор».