В Курганской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Согласно новым нормам СанПиН, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях должны быть ограничены контакты между группами, классами, мероприятия должны проводиться без привлечения сторонних организаций и людей», — заявили в региональном оперштабе.
Там уточнили, что утренники в детсадах могут проводиться только внутри группы. В роли аниматоров могут выступать лишь собственные сотрудники.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.