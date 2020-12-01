В Курганской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии

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В Курганской области ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии. Образовательные организации не могут привлекать сторонних лиц к мероприятиям, в том числе к новогодним утренникам.
В Курганской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно новым нормам СанПиН, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях должны быть ограничены контакты между группами, классами, мероприятия должны проводиться без привлечения сторонних организаций и людей», — заявили в региональном оперштабе.

Там уточнили, что утренники в детсадах могут проводиться только внутри группы. В роли аниматоров могут выступать лишь собственные сотрудники.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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