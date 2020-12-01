На Сахалине открылся госпиталь для пациентов с пневмонией

В Южно-Сахалинске открылся провизорный госпиталь на 100 мест. В нём будут лечить пациентов с пневмонией.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Дополнительно закуплены оборудование и медикаменты. Теперь в медучреждении шесть аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Также приобретено наркозное, дыхательное оборудование, кислородные концентраторы.

«Для лечения пациентов с пневмонией, безусловно, должно действовать отдельное медучреждение. В случае выявления коронавируса больной будет немедленно направлен в инфекционный госпиталь», — заявила Оксана Солонина, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Сахалинской области.

Также стало известно, что отделения реанимации ковид-госпиталей Кабардино-Балкарии получили 80 аппаратов неинвазивной ИВЛ, передаёт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Первое оборудование уже поступило на баланс коронавирусных госпиталей на базе девяти медучреждений.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.