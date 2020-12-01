В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области выявили 290 случаев COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает URA.RU.

Число заболевших с начала пандемии — 26 941, в настоящее время в стационарах лечатся 8,7 тыс. человек. Выздоровел 171 пациент, всего — 17 305.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки зафиксировали 244 случая COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В инфекционных стационарах лечатся 3573 человека с коронавирусом, ещё 9828 лечатся дома. На домашнем карантине находятся 24 238 жителей.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.