Вирусолог рассказал об иммунитете после вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Через две-три недели, в зависимости от того, какой иммунитет у человека, отмечается повышение уровня вирус-нейтрализующих антител. Если они появляются после введения вакцины, значит, появляется защитный иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, это не значит, что привитым можно расслабиться.
Как отметил Малышев, также нужно стараться не заболеть, поскольку в первые дни и недели иммунитета нет.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 26 402 случая коронавируса.