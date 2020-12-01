Вирусолог рассказал об иммунитете после вакцинации от COVID-19

Инфекционист-вирусолог Николай Малышев рассказал об иммунитете после вакцинации от COVID-19.

«Через две-три недели, в зависимости от того, какой иммунитет у человека, отмечается повышение уровня вирус-нейтрализующих антител. Если они появляются после введения вакцины, значит, появляется защитный иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это не значит, что привитым можно расслабиться.

Как отметил Малышев, также нужно стараться не заболеть, поскольку в первые дни и недели иммунитета нет.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 26 402 случая коронавируса.