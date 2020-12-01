В Минпросвещения не планируют переводить школьников на дистанционку

В Минпросвещения пока не планируют переводить школы в России на дистанционное обучение. Об этом сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов.

«Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет», — приводит РИА Новости его слова на конференции «Цифровизация образования: угроза или возможности» в Общественной палате.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.