В Минпросвещения не планируют переводить школьников на дистанционку

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В Минпросвещения пока не планируют переводить школы в России на дистанционное обучение. Об этом сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения не планируют переводить школьников на дистанционку
  • АГН «Москва»

«Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет», — приводит РИА Новости его слова на конференции «Цифровизация образования: угроза или возможности» в Общественной палате.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.

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