В Минпросвещения не планируют переводить школьников на дистанционку
- АГН «Москва»
«Никаких планов перехода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в других регионах нет», — приводит РИА Новости его слова на конференции «Цифровизация образования: угроза или возможности» в Общественной палате.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.
Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.