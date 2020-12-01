Пульмонолог рассказал о восстановлении лёгких после COVID-19

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как восстанавливаются лёгкие человека после перенесённой коронавирусной инфекции или пневмонии, что может осложнить процесс восстановления, а что, напротив, ускорить.

Об этом Александр Карабиненко рассказал в эфире радио Sputnik.

«После перенесённых воспалительных заболеваний в лёгких остаётся обширная зона фиброзных изменений. Это особенно характерно при ковиде или гриппозной пневмонии. Кашель и одышка могут оставаться достаточно долго, до месяца или полутора месяцев. Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура лёгких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит», — сказал пульмонолог.

Карабиненко уточняет, что если человек курит, то его лёгкие не восстанавливаются. Курить после пневмонии или коронавируса — это медленное самоубийство, считает врач.

Если человек, перенёсший инфекцию, не является курильщиком, в среднем процесс восстановления лёгких занимает от трёх месяцев до года, но его можно ускорить.

«У каждого человека своя сопротивляемость к инфекциям и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил», — заключил Александр Карабиненко.

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