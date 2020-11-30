В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 243 случая COVID-19, заявили в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

На стационарном лечении находятся 3579 пациентов с коронавирусом, ещё 9156 лечатся дома.

На карантине дома находятся 24 072 человека.

Также стало известно, что в Тамбовской области зафиксировали 126 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число подтверждённых случаев заболевания — 13 206, в том числе 3,4 тыс. без клинических проявлений, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

На госпитализации находятся 764 человека.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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