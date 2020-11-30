В ЦБ заявили, что россияне возвращаются к весенней модели потребления

Россияне возвращаются к весенней модели потребления, когда началась пандемия коронавируса: граждане стали больше тратить на еду и лекарства, меньше — на непродовольственные товары. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

В регуляторе заявили, что первые три недели ноября отмечается «повторное ослабление потребительской активности».

«В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной», — говорится в документе.

Там пояснили, что речь идёт о росте трат на продовольствие и лекарства и о сокращении расходов на непродовольственные товары и услуги.

Как отмечается, в случае введения новых ограничительных мер и перевода сотрудников на удалёнку потребительский спрос может продолжить снижаться.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.

Как отмечал премьер России Михаил Мишустин, пандемия стала стресс-тестом для всех государств.

В начале мая в Минздраве сообщили, что в России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%.