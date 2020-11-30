Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств.

«Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он выступил на заседании совета глав правительств ШОС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.

Согласно прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4—5%, в 2021 году она вырастет на 3—4%.