Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

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Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств.
Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он выступил на заседании совета глав правительств ШОС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.

Согласно прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4—5%, в 2021 году она вырастет на 3—4%.

 

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