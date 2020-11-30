Минздрав России зарегистрировал препарат «Рисдиплам» для лечения СМА

Российский Минздрав зарегистрировал препарат «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств ведомства.

«Рисдиплам». Форма выпуска: порошок для приготовления раствора для приёма внутрь... Дата государственной регистрации: 26.11.2020», — говорится в реестре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о включении препарата «Спинраза» для лечения СМА в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что позволит государству регулировать его цену и может упростить процедуру предоставления лекарства нуждающимся пациентам.

В конце октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что государство будет дополнительно финансировать лечение детей со СМА и ещё 18 орфанными и 29 жизнеугрожающими заболеваниями.