Минздрав России зарегистрировал препарат «Рисдиплам» для лечения СМА

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Российский Минздрав зарегистрировал препарат «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств ведомства.
Минздрав России зарегистрировал препарат «Рисдиплам» для лечения СМА
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Рисдиплам». Форма выпуска: порошок для приготовления раствора для приёма внутрь... Дата государственной регистрации: 26.11.2020», — говорится в реестре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о включении препарата «Спинраза» для лечения СМА в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что позволит государству регулировать его цену и может упростить процедуру предоставления лекарства нуждающимся пациентам.

В конце октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что государство будет дополнительно финансировать лечение детей со СМА и ещё 18 орфанными и 29 жизнеугрожающими заболеваниями.

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