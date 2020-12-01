Интернет-пользователи рассказали о бюджете на новогодние подарки

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Пользователи российской сети интернет рассказали о бюджете на новогодние подарки.
Интернет-пользователи рассказали о бюджете на новогодние подарки
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на данные опроса среди 2529 пользователей интернета, проведённого социальной сетью «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe.

Почти треть (32%) респондентов начинают покупать подарки на Новый год за одну-две недели до праздника, 28% опрошенных — за один месяц, 17% — за несколько дней

Женщины чаще мужчин начинают заблаговременно покупать подарки.

56% опрошенных не откладывают деньги заранее.

19% респондентов ответили, что откладывают деньги начиная с сентября-октября, ещё 15% респондентов формируют бюджет на подарки в течение года.

Каждый пятый утверждает, что планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 до 5 тыс. рублей, 13% — до 7 тыс. рублей. Более 9 тыс. рублей — 1%, 10% — до 1 тыс. рублей.

20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег из своего бюджета россияне обычно выделяют на новогодние поездки.

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