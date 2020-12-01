В Ростове-на-Дону рассказали о технологическом обеспечении больниц для оказания медицинской помощи на высоком уровне.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В больнице №6 в тестовом режиме заработает аппарат КТ. Оборудование снабжено специальном подъёмником для лиц с ограничением движения.

«Также выделили деньги на покупку в следующем году аппаратов КТ для городской поликлиники №16 и городской больницы №7. Горожане будут обеспечены качественной и современной диагностикой», — цитирует издание главу администрации Алексея Логвиненко.

Отмечается, что благодаря технологическому обеспечению медучреждений увеличится количество проводимых исследований.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19.