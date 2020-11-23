В Севастополе рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

Фонд свободных коек в стационарах для пациентов с COVID-19 в Севастополе составляет более 12%.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день 79 коек свободны. Хочу напомнить, что в связи с ограничением работы лаборатории в воскресенье — это санитарный день, когда моется лаборатория, не получают результаты (тестирования пациентов) больницы, — выписка немного сокращается», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

По его словам, в настоящее время пациенты выписываются после первого отрицательного теста на коронавирус.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.