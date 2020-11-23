В Севастополе рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
Фонд свободных коек в стационарах для пациентов с COVID-19 в Севастополе составляет более 12%.
В Севастополе рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день 79 коек свободны. Хочу напомнить, что в связи с ограничением работы лаборатории в воскресенье — это санитарный день, когда моется лаборатория, не получают результаты (тестирования пациентов) больницы, — выписка немного сокращается», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

По его словам, в настоящее время пациенты выписываются после первого отрицательного теста на коронавирус.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить