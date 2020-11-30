В Севастополе появится ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

Одно из отделений Первой горбольницы имени Пирогова в Севастополе отдадут под госпиталь для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«В Первой больнице мы ещё один дополнительный корпус под COVID-19 открываем на этой неделе. Минимум 110 коек», — заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании правительства города.

В настоящее время жителей с подтверждённым коронавирусом доставляют в инфекционную больницу, горбольницу №9, госпиталь Минобороны или пансионат «Изумруд».

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.