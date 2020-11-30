На ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском направят ещё 113 млн рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит более 113 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском.
На ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском направят ещё 113 млн рублей
  • © РИА Новости

Мишустин отметил, что самые опасные объекты на территории уже ликвидированы.

«Средства, которые мы выделяем, в том числе пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе. Кроме того, для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений», — заявил премьер.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском Иркутской области до 2024 года оценивается в 48,5 млрд рублей.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.

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