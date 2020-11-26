Лихачёв оценил стоимость реабилитации промплощадки в Усолье-Сибирском

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Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском Иркутской области до 2024 года оценивается в 48,5 млрд рублей, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Лихачёв оценил стоимость реабилитации промплощадки в Усолье-Сибирском
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«У нас есть договорённости с правительством по финансированию за счёт национального проекта «Экология». Общий объём работ — примерно 48,5 млрд рублей», — приводит его слова на видеосовещании у президента России Владимира Путина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в Усолье-Сибирском удалось ликвидировать опасные объекты и предотвратить экологическую катастрофу.

В августе в «Росатоме» оценили общий объём отходов в городе в более 2 млн т.

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