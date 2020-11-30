Власти Москвы уточнили число подключённых к системе QR-кодов мест

Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что более 9,6 тыс. точек в столице используют систему QR-кодов.

«В Москве система QR-кодов используется в 9667 точках. В том числе система чекинов внедрена в 301 магазине «Перекрёсток» и 149 магазинах «Дикси». Помимо этого, в 151 ресторане быстрого питания «Макдоналдс» и в 142 ресторанах «Бургер Кинг», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о намерении властей Москвы усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового скопления людей, а именно в торговых центрах, кафе, магазинах и других предприятиях.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. человек в Москве уведомили о риске COVID-19 по QR-кодам.

В ноябре столичные власти рекомендовали ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей в учреждениях культуры и магазинах.