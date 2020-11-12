Власти Москвы рекомендовали магазинам установить систему QR-кодов

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Магазинам и сетям быстрого питания рекомендовано подключиться к системе QR-кодов, обязательного требования пока нет. Об этом заявил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Власти Москвы рекомендовали магазинам установить систему QR-кодов
  • РИА Новости

Он отметил, что к ресторанам и кафе пока нет обязательных требований по установке «системы чекинов», однако они активно к ней подключаются.

«Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — цитирует РИА Новости Немерюка.

По его словам, мера носит рекомендательный характер, никаких штрафных санкций не предусмотрено.

«Но я хотел бы отметить, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит не вводить более жёсткие ограничения в городе», — добавил он.

Накануне власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры, в том числе кинотеатрам, ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей

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