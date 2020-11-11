Учреждениям культуры Москвы порекомендовали ввести систему QR-кодов

Короткая ссылка
Департамент культуры Москвы рекомендовал столичным музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей, чтобы в дальнейшем их можно было информировать о возможном контакте с человеком, заболевшим COVID-19.
Учреждениям культуры Москвы порекомендовали ввести систему QR-кодов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в документе.

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

C 19 сентября в столице более 4 тыс. предприятий внедрили систему QR-кодов для регистрации посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить