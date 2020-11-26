Более 30 тысяч человек в Москве уведомили о риске COVID-19 по QR-кодам

Более 30 тыс. посетителей заведений, зарегистрированных в системе QR-кодов в Москве, получили уведомление о возможном контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что система QR-кодов показывает свою эффективность.

«Мы видим, в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком», — пояснил он в эфире канала «Россия 24».

За последнее время, по словам Собянина, коронавирусная инфекция была выявлена у 354 посетителей заведений с QR-кодами, всем лицам, которые могли контактировать с заболевшими, направили уведомление.

«У нас по QR-кодам за последнее время мы отфиксировали 354 человека заболевших. Соответственно, мы направили информацию гражданам, которые находились в каком-то определённом радиусе в этот день в системе ресторанов и общепита, 33 тыс. москвичам», — рассказал мэр Москвы.

По данным властей Москвы, более 8,3 тыс. точек в столице используют систему QR-кодов.