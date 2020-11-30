Автоэксперт оценил идею изменить теоретическую часть экзамена на права
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Как объяснил эксперт, корректировки теоретической части экзамена повлекут за собой расширение учебной программы в автошколах.
«Если будущим водителям будут дополнительно рассказывать о причинах аварийности, очагах аварийности, ничего в этом плохого не вижу... это будет очень полезно... Такое предложение заслуживает обсуждения: предупреждение ДТП — это важнейшая функция правил дорожного движения. Конечно, водитель должен понимать и осознавать, какие факторы влекут повышенную аварийность», — рассказал Похмелкин.
При этом специалист отметил, что для более объективной оценки предлагаемых изменений важно узнать, как эти данные будут организованы в учебной программе и как будет обеспечен контроль над их усвоением.
«Вопрос в том, как эта идея будет исполнена и как она повлияет на характер экзамена. Нужно смотреть, как это будет отражено в билетах, какие будут вопросы и на что они будут нацелены. Противопоказаний к включению этой информации в учебный материал я не вижу, а вот как это можно сделать и как обеспечить контроль над этими знаниями, я пока не понимаю», — уточнил эксперт.
Ранее замначальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин сообщил, что в ведомстве рассматривают варианты переработки экзаменационных билетов на получение водительского удостоверения «с учётом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий».