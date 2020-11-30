В России за сутки от коронавируса вылечились более 17 тысяч пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 17 247 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 778 704 человек.

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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 17 247 человек», — говорится в заявлении. Накануне в стране 21 987 пациентов выздоровели после COVID-19. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.