В России за сутки от коронавируса вылечились более 17 тысяч пациентов
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 17 247 человек», — говорится в заявлении.
Накануне в стране 21 987 пациентов выздоровели после COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.