Врач рассказала об опасных для лечения на дому симптомах коронавируса

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Врач-пульмонолог Анна Власова рассказала об опасности лечения в домашних условиях двухсторонней пневмонии, которая развилась на фоне заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врач рассказала об опасных для лечения на дому симптомах коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По её мнению, лечить одностороннюю пневмонию в домашних условиях разрешается только под тщательным контролем амбулаторной службы.

А при двустороннем поражении лёгких необходимо немедленно обратиться к врачам. Как подчеркнула Власова, в таком случае может появиться опасный дистресс-синдром.

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — заявила она в интервью «Вечерней Москве».

Врач советует пройти КТ лёгких через один-два месяца после болезни из-за риска осложнений в виде пневмофиброза.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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