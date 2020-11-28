Кабмин одобрил закупку транспорта медорганизациям в связи с COVID-19

Правительство России одобрило выделение средств для закупки транспорта для медицинских организаций, задействованных в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Проект распоряжения направлен на повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи населению в субъектах России в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в тексте решения по итогам заседания правительства от 26 ноября 2020 года.

Согласно документу, Минпромторг из средств резервного фонда правительства должен закупить автомобили, которые будут доставлять пациентов в медицинские организации и медиков до места жительства пациентов, а также осуществлять перевозку биологических материалов для исследований и лекарств жителям отдалённых районов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что более 40 российских регионов подтвердили потребность в обеспечении врачей бесплатным проездом на такси.